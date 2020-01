Il rapporto fra Benedetto XVI e Papa Francesco non è proprio come in “I due papi” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Papa emerito ha appena pubblicato un libro molto critico contro la fazione progressista della Chiesa, che fa capo al suo successore Leggi la notizia su ilpost

ConteZero76 : @vanabeau @fgavazzoni Non a caso le religioni in cui esiste un rapporto 'diretto' e non mediato fra fedele e deità… - MasiWeb : La #logistica ricercherà fra gli 85.000 e i 116.000 lavoratori! Dal rapporto Previsioni dei fabbisogni occupaziona… -