Il principe William sull’addio di Harry: «Gli ho tenuto il braccio sulla spalla tutta la vita. Ora non posso più farlo». Oggi vertice con la Regina (Di lunedì 13 gennaio 2020) È amareggiato il principe William dopo la decisione di suo fratello Harry e sua moglie Meghan Markle di rinunciare allo status di reali per trasferirsi in Canada. Alla vigilia del vertice con la Regina previsto per oggi 13 gennaio, è il Sunday Times a far filtrare l’indiscrezione, riportando una confidenza che William avrebbe fatto a un amico. «Ho tenuto il braccio sulla spalla di mio fratello per tutta la vita – avrebbe detto William – Ora non posso più farlo. Sono molto triste, la nostra famiglia non è più unita: siamo entità separate adesso». Parole che secondo gli osservatori sarebbero in linea con l’umore che si vive a Kensington Palace. E non è la prima volta che William, già intervenuto in passato per frenare le polemiche scoppiate contro suo fratello. Come quando montò il dibattito sugli eccessivi voli privati usati da Harry e Meghan per i loro spostamenti. Il ... Leggi la notizia su open.online

