Il partito nuovo di Zinga è la vecchia sinistra che si ripete (Di lunedì 13 gennaio 2020) Capiamo il daffare del segretario Pd. Ma le stesse premesse di condizione sono in antitesi. Dire che farà il partito nuovo dopo la vittoria delle regionali in Emilia Romagna è un salto nel vuoto. Primo, per il partito per il quale chiedi consenso: se è da rottamare che senso ha votarlo? E, secondo, per lo stesso Zingaretti, poi, che sovrappone il destino del Pd a quello dell’Emilia Romagna: una ossessione per il candidato Bonaccini che per convenienza elettorale ha spinto sempre a distinguersi, allontanarsi, sciogliersi rispetto al timbro politico di appartenenza.L’uscita del presidente della Regione Lazio fa acqua perché disomogenea al suo incedere, al suo orizzonte. La proposta di partito nuovo, a condizione date, odierne, può riuscire a chi ha una visione maggioritaria del partito. Non riuscì a Veltroni, che a malapena fece un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

