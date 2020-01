Gli urtisti della comunità ebraica si affidano a Matteo Salvini contro Virginia Raggi (Di lunedì 13 gennaio 2020) È così forte la sovrapposizione tra una parte dei venditori ambulanti e gli ebrei romani che Angelo Pavoncello, candidato con la Lega alle ultime europee e fan sfegatato di Matteo Salvini, è arrivato a parlare di antisemitismo in relazione alle nuove regole volute dalla giunta di Virginia Raggi. Gli urtisti hanno il diritto di protestare e tutelare i loro interessi, ma sarebbe meglio lasciare perdere le Leggi Razziali. Leggi la notizia su roma.fanpage

