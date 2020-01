Figurine Panini 2019-2020, che passione! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Che passione, le Figurine Panini. «Celo, manca, celo, manca»: chi non ha mai pronunciato questa frase? È l'inno di tutti gli amanti di Figurine, una passione che va oltre il tempo e non conosce età. Piccoli e grandi, esperti o meno, tifosi di tutte le squadre, le «figu» da generazioni sono un'istituzione. Perché passano gli anni, ma certe tradizioni non vengono meno. Scartare il pacchetto di Figurine è un rito immutato nel corso del tempo, così come l'emozione e la curiosità di scoprire quali giocatori sono capitati in sorte, per non parlare del profumo unico della carta e dell'adesivo, della precisione maniacale con cui i collezionisti attaccano le Figurine sulle pagine dell'album. E poi c'è tutto ciò che è legato ai «doppioni», giochi e scambi tra amici per contrattare e ... Leggi la notizia su gqitalia

Pamy75596117 : @Daniele91Nap Si ,l,album delle figurine panini Ahahaha - scambiofigur : FUORI RACCOLTA album figurine calciatori Panini 2019-20 IDOL e scudetti ORO - scambiofigur : ELENCO delle figurine dell'album Calciatori Panini 2019-20 -