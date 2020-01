Elodie in concerto a Roma e Milano dopo Sanremo 2020: This Is Elodie dal vivo per 2 appuntamenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Elodie in concerto per due appuntamenti dal vivo in programma ad aprile. Due le città scelte per le prime date live della cantante: Roma e Milano. Le date sono quelle del 16 aprile alla Santeria Toscana 31 e del 18 aprile al Teatro Centrale di Roma. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili su TicketOne al prezzo di 20 euro ai quali è necessario aggiungere 3 euro di diritti di prevendita per un totale di 23 euro (posto unico intero non numerato). Le prevendite saranno attive online su TicketOne.it dalle ore 11.00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio 2020. Le due date seguono l'annuncio dell’uscita del nuovo album This Is Elodie, dal 31 gennaio disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per il disco fisico bisognerà invece attendere il Festival di Sanremo: l'uscita è attesa per venerdì ... Leggi la notizia su optimaitalia

