Doctor Strange in the Multiverse of Madness | due registi horror nella shortlist Marvel?

Marvel avrebbe stilato una shortlist di registi per rimpiazzare Scott Derrickson, tra i preferiti per Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due cineasti horror. nella shortlist stilata da Marvel per rimpiazzare Scott Derrickson alla guida di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci sarebbero due registi horror. L'uscita di scena di Derrickson dal sequel di Doctor Strange avrebbe costretto Marvel a correre rapidamente ai ripari. Pochi giorni fa, a sorpresa, Scott Derrickson ha abbandonato la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per "divergenze creative" con Marvel. La notizia è stata accolta dai fan come un fulmine a ciel sereno e ora in molti si chiedono chi dirigerà l'atteso sequel.

