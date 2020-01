CENTRO METEO EUROPEO: seconda metà di Gennaio fredda e perturbata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non è facile effettuare previsioni METEO a lunghissimo termine, visto che l'affidabilità dei modelli matematici diminuisce mano a mano che i tempi di previsione si allungano. E' per questo che si usano dei modelli probabilistici, detti "ensemble", che permettono di individuare una tendenza METEO anche periodi successivi ai 10 giorni. La possibilità che la seconda metà di Gennaio potesse essere ben più fredda e perturbata della prima parte era emersa con forza dalle proiezioni a lunghissimo termine del modello matematico del CENTRO METEO EUROPEO ECMWF. Tali previsioni sembrano essere confermate dalle ultime indicazioni. Tra il 17 ed il 19 Gennaio prossimi potrebbe arrivare una prima saccatura atlantica, seguita da aria fredda, sul Mediterraneo CENTRO-occidentale. In seguito, per i giorni successivi al 20 Gennaio, il CENTRO METEO EUROPEO prevede la discesa di una ... Leggi la notizia su meteogiornale

