"C'è posta per te" partenza record: quasi sei milioni di spettatori - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Laura Rio E Maria De Filippi mette a segno un nuovo record. Da tempo ci siamo abituati ai suoi successi di share e non ci stupiscono più i numeri realizzati dai suoi programmi. Però sabato sera C'è posta per te, lo show a cui è più affezionata, ha fatto registrare il miglior debutto stagionale dal 2002: 5 milioni 930mila spettatori, che, complice la lunghezza fino a notte tarda, è arrivato al 30.16% di share. Così la signora della tv ha festeggiato al meglio il compleanno del programma, arrivato a 20 anni e 22 edizioni. Insomma, se qualcuno poteva pensare che quelle storie familiari, drammatiche e commoventi potessero cominciare a stancare il pubblico, si sbagliava. Non solo gli anziani si mettono su Canale 5 al sabato sera, ma anche i giovani. Basta pensare che lo share è salito al 37.7% tra gli spettatori che vanno dai 15 ai 24 anni, con l'hashtag della trasmissione al ... Leggi la notizia su ilgiornale

trash_italiano : Vince la serata Maria De Filippi con #cepostaperte con 5.900.000 spettatori e il 30,20% di share - mattino5 : '1milione e mezzo di persone sono state aiutate per la prima volta a rimettersi in posta e a riacquistare quella di… - Albertcuorenero : RT @M_decimoMeridio: Il #Pirletti posta PARZIALMENTE dei miei screen, dove mi vuol far passare per uno che si sveglia al mattino e senza mo… -