Caso Gregoretti: “Gasparri non è stato presidente imparziale” e se vanno (Di martedì 14 gennaio 2020) Hanno abbandonato la riunione tutti i senatori della Maggioranza presenti nella Giunta delle immunità del Senato che stanno discutendo il Caso Gregoretti. Respinta la nuova richiesta di certificati medici dei migranti prigionieri. Colpo di scena, o quasi, nell’aula che ospita la Giunta delle immunità del Senato. Sul Caso Gregoretti e le accuse a Salvini si … L'articolo Caso Gregoretti: “Gasparri non è stato presidente imparziale” e se vanno proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @nicolamolteni -caso #Gregoretti -#immigrazione e decreti #sicurezza -strat… - agorarai : Caso #Gregoretti, lite su voto in giunta per le immunità. 'Giunta si riunisce oggi e domani per discutere mia propo… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini strumentalizzerebbe questa vicenda, penso sia giusto che ci sia autorizzazione a proceder… -