Carlo Formosa è il nuovo ambasciatore italiano in Portogallo (Di lunedì 13 gennaio 2020) In seguito al gradimento del Governo del Portogallo e dopo la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri, il diplomatico Carlo Formosa è il nuovo ambasciatore d’Italia a Lisbona”. Lo rende noto la Farnesina. Carlo Formosa è nato a Roma il 28 marzo 1963 e si è laureato in Scienze politiche all’Università LUISS di Roma nel 1987. Entrato in carriera diplomatica nel 1992, dopo un periodo alla Direzione Generale per gli Affari Economici, occupandosi di Paesi dell’ex U ed Europa Orientale, parte per l’estero per prestare servizio prima all’Ambasciata ad Hanoi, e poi a quella a Teheran. Rientrato a Roma nel 2003, viene nominato Capo della Segreteria della Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e il Medio Oriente, e successivamente Capo dell’Ufficio competente per il Vicino Oriente e il Processo di Pace. Riparte nuovamente per l’estero per coordinare le attività politiche della ... Leggi la notizia su ildenaro

