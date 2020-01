"Cadono bulloni e detriti. La paura è diventata psicosi" (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ci svegliamo di soprassalto, di notte, al minimo rumore. Con quello che sta succedendo in gallerie, ponti e viadotti liguri, i nostri timori sono diventate psicosi. Chi non vive la nostra quotidianità, capisce a fatica che siamo esasperati e che la nostra emotività è assorbita nel ricordo del crollo del ponte Morandi. E abbiamo, ora, paura anche per noi”.La voce è di Chiara Ottonello, due figli e la casa sotto il viadotto Bisagno, finito in un filone d’inchiesta nato sulla scia di quella centrale, sul crollo del Ponte Morandi. Un viadotto oggetto di denuncia anche da parte dei cittadini dei 29 appartamenti che abitano sotto la sua “proiezione”, da cui Cadono calcinacci e detriti piccoli e grandi da anni. Negli ultimi mesi Autostrade ha messo in piedi un cantiere di manutenzione che non basta a far stare tranquilli gli abitanti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

