Buddy e il suo strano modo di farsi salvare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una giovane coppia stava tornando presso il proprio camion, dopo una lezione di yoga. Quando hanno aperto la porta del mezzo, per mettere le loro borse nella parte posteriore del camion, un pitbull è saltato improvvisamente dentro. I due giovani erano confusi, ma quando hanno guardato l’animale, si sono resi conto che era felice di essere dentro il loro camion. Poiché si rifiutava di scendere, la coppia ha deciso di portarlo a casa. Una volta arrivati a destinazione però, il pitbull si è rifiutato ancora una volta di lasciare il mezzo. Ci sono volute oltre 2 ore e tantissimo cibo, per riuscire a convincerlo. I due giovani hanno deciso di chiamarlo Buddy e una volta dentro casa, il cucciolo è saltato su uno dei loro divani e si è addormentato: “era come se non avesse dormito per ... Leggi la notizia su bigodino

