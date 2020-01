Brindisi, immigrato aggredisce direttrice del centro di accoglienza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Emanuela Carucci L'uomo avrebbe anche minacciato e spintonato due carabinieri intervenuti sul posto. La collera dell'uomo sarebbe scaturita dalla notifica del provvedimento di revoca di accoglienza nel centro Si torna a parlare di violenza nei centri di accoglienza. Questa volta la vittima è una donna e direttrice del centro. Il fatto è accaduto a Fasano, un Comune in provincia di Brindisi, dove un immigrato originario della Liberia ha strattonato e insultato la donna. Si tratta di un uomo di 21 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Fasano che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. Le accuse che pendono sul giovane sono resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblici ufficiali e violazione di domicilio. L'immigrato si chiama Vafee Kaba ed era ospite, come detto, di un centro di accoglienza nella provincia di Brindisi quando ha deciso di ... Leggi la notizia su ilgiornale

