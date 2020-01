Avella, comune nel mirino di Guardia di Finanza e Procura (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvella (Av) – Un’inchiesta di Procura e Fiamme Gialle sul comune di Avella. E’ quello che emerge relativamente ad un’indagine che avrebbe registrato nei giorni a cavallo tra Natale e Capodanno in un primo step investigativo. La notifica di un avviso di proroga delle indagini preliminari. Sette i destinatari dell’avviso, firmato dal sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino Maria Teresa Venezia. Quest’ultima in attesa del deposito di una consulenza tecnica, ha chiesto altri sei mesi di indagini nei confronti degli indagati, amministratori, un tecnico ed un imprenditore. Sarà il Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano a dover decidere sulla proroga chiesta dai magistrati della Procura guidata da Rosario Cantelmo. Le ipotesi di reato provvisoriamente contestate a vario titolo ai sette indagati di truffa, falso e abuso in atti ... Leggi la notizia su anteprima24

