Australia: “Partita la mattanza dei cammelli” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il dramma degli incendi in Australia è un disastro ambientale epocale che sta tenendo tutto il mondo in apprensione. Circa un miliardo di animali uccisi e un intero ecosistema devastato dalla furia del fuoco, in molti casi appiccato da criminali che in grande parte sono stati già identificati e denunciati. Questo però, purtroppo, non potrà ridare la vita agli animali che l’hanno persa per causa loro né ripristinare il delicato equilibrio naturale andato letteralmente in fumo. “Oltre a questa terribile devastazione, il governo Australiano ha ordinato l’uccisione di 10mila cammelli selvatici colpevoli – secondo alcuni – di ‘consumare’ troppa acqua”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “La mattanza, che inizialmente sembrava solo una proposta, sarebbe già iniziata e ad oggi sarebbero stati uccisi circa 1500 cammelli da cecchini a bordo di elicotteri.” “Pensare ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

