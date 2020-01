"Addio mio bel fieu", la lettera struggente che Pansa scrisse al figlio appena scomparso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con la sua scomparsa, in molti hanno iniziato a scrivere il ricordo del Giampaolo Pansa giornalista ed intellettuale. Ma non era solo questo, ovviamente. A novembre del 2017 decise di scrivere una lettera (pubblicata sulle colonne de La Verità) come ultimo saluto e tributo al suo unico figlio Alessandro, vice Presidente di Feltrinelli nonché ex ad di Finmeccanica, scomparso qualche giorno prima a causa di un infarto a 55 anni. “Caro Alessandro, la tua scomparsa improvvisa mi ha costretto a prendere atto di alcune verità. La prima è che nella vita di tutti i giorni accade ciò che di solito avviene quando c’è una guerra. Che cosa succede in una nazione coinvolta in un conflitto? L’ho visto con i miei occhi di bambino negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale: a morire sono sempre i giovani, mentre gli anziani la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

