Addio al lottatore mascherato: ad ucciderlo un “tuffo suicida”. Lutto nel wrestling (Di lunedì 13 gennaio 2020) È morto ieri uno dei miti del wrestling, Jesús Alfonso Huerta Escoboza, in arte Parka. L’incidente che gli è stato fatale era accaduto lo scorso ottobre a Monterrey quando, durante un salto, Parka era finito fuori dal ring. Ricoverato in ospedale subito dopo la caduta, venerdì scorso le sue condizioni sono peggiorate a causa di una insufficienza renale che lo ha portato alla morte. È stato il salto noto come “tuffo suicida” a costare la vita a Parka, conosciuto per le bellissime maschere che era solito indossare. Nato in Messico, Huerta Escoboza era uno dei veterani di questo sport, tanto da aver combattuto per più di 20 anni. Molti i titoli vinti, se ne va una leggenda del wrestling. L'articolo Addio al lottatore mascherato: ad ucciderlo un “tuffo suicida”. Lutto nel wrestling proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

