A Roma 34 nuove pietre d’inciampo per ricordare vittime dei lager e l’orrore delle Fosse Ardeatine (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'è l'insegnante antifascista, il partigiano, il comandante dell'esercito. Ma anche persone comuni, commercianti e bambini, che non avevano la minima idea di cosa stesse accadendo loro. Le 34 nuove pietre d'inciampo installate questi giorni in tutta la città di Roma, saranno dedicate proprio a loro. Leggi la notizia su fanpage

