5 Gemelle Sotto Un Tetto, chi sono Danielle e Adam Busby (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un vero e proprio record mondiale quello registrato da una normalissima coppia di cittadini americani, Danielle e Adam, nel lontano 2015. Stiamo parlando della numerosissima famiglia Busby, dai più conosciuta come la protagonista del programma 5 Gemelle Sotto Un Tetto, format originariamente americano, prodotto dalla rete statunitense TLC, ma ad oggi divenuto famoso anche in Italia grazie a Real Time.Per chi ancora non dovesse conoscerli, Danielle e Adam sono i genitori di niente meno che cinque Gemelle: Olivia Marie, Ava Lane, Hazel Grace, Parker Kate e Riley Paige, e sono divenuti famosi in tutti gli States dopo averle date alla luce perché, nella storia, non si registrava un caso di parto gemellare simile dal 1934. Ma non solo. Dannielle e Adam hanno anche un'altra figlia, che ad oggi ha 8 anni, di nome Blayke. Anche grazie al loro Blog, attivissimo ancora oggi e chiamato It's a ... Leggi la notizia su blogo

