Verissimo, Barbra D’Urso “rimprovera” Silvia Toffanin: “Sei pazza, tutta trasparente!”. Lei replica: “Tu sei nuda e io devo vestirmi da suora?” (Di domenica 12 gennaio 2020) Barbara D’Urso è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per raccontarsi a cuore aperto, rivelando anche qualche dettaglio della sua vita privata. Proprio all’inizio dell’intervista però, c’è stato un siparietto con la padrona di casa che è stata rimproverata dalla conduttrice di Pomeriggio 5 per la sua maglia “troppo trasparente“. “Come stai?”, le ha chiesto Silvia Toffanin. “Benissimo tu?”, le ha risposto Barbara D’Urso che, neanche il tempo di finire la frase, è poi partita in quarta: “Ma che sei pazza, ma sei trasparente!”, ha detto alla padrona di casa. “No ma non si vede niente”, ha replicato questa spiazzata. “Nonono si vede eccome, copri subito con i capelli!“, ha rilanciato Barbara. Al che Silvia Toffanin le ha replicato: “Scusa ma tu sei nuda e io devo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

