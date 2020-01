Udinese, Gotti: «Andiamo avanti, poi parleremo alla fine» (Di domenica 12 gennaio 2020) Udinese, l’allenatore Gotti dopo la vittoria: «Primo tempo efficace. La media punti? Andiamo avanti settimana dopo settimana» Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita vinta in maniera convincente contro il Sassuolo. Ecco il pensiero del tecnico friulano: «Il primo tempo è stato efficace ed utile, aver trovato il vantaggio abbastanza presto ci ha permesso di gestire la partita in questo modo. Okaka? La gestione del campo l’abbiamo fatta con 11 giocatori, a partire da Okaka che è il nostro terminale e ci dà fisicità tenendo la palla, impreziosendo la partita di oggi con un gol. Media punti da 1,55? Andiamo avanti, settimana dopo settimana. Se ne parlerà soltanto alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

