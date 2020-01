Su Facebook mamma chiede aiuto per ritrovare le ceneri del figlio morto (Di domenica 12 gennaio 2020) Melissa Carter è una mamma dal cuore spezzato che ha deciso di lanciare un accorato appello su Facebook per riuscire a ritrovare le ceneri di suo figlio, che le sono state rubate durante un recente furto con scasso in casa sua. La povera donna è letteralmente disperata: l’urna a forma di cuore che conservava le ceneri del figlio è sparita. A Today Parents, Melissa Carter ha raccontato che lo scorso 29 dicembre, tornando a casa, ha scoperto che una finestra era stata rotta e qualcuno si era introdotto a casa sua per derubare la famiglia. Subito ha chiamato la polizia per farla intervenire. Era già abbastanza disperata, quando il suo cuore è andato in mille pezzi accorgendosi che i ladri si erano portati via anche l’urna a forma di cuore che conteneva le ceneri di suo figlio. Entrando la donna aveva notato che computer e tv non erano state toccate. “Ma ho notato che ... Leggi la notizia su bigodino

