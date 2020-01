Studenti iraniani in piazza contro i Pasdaran, appello di Trump in Farsi (Di domenica 12 gennaio 2020) Gli Studenti iraniani sfidano i Pasdaran, scendendo in strada per il secondo giorno contro le 'bugie' del governo sull'abbattimento dell'aereo ucraino, salutati su Twitter da Donald Trump, che usa il Farsi per intimare alla leadership di "non uccidere chi protesta e facendo sapere, attraverso i canali piu' consueti, di essere ancora pronto a negoziare con Teheran ma per un "nuovo corso". Migliaia di giovani hanno sfilato per le strade del Paese, e soprattutto a Teheran, dove il punto focale della protesta e' stato nell'universita' Beheshit. "Il nemico non e' l'America, il nemico e' qua", hanno urlato, infrangendo un obbligo, mai sancito formalmente dalle autorita' iraniane ma moralmente imperativo nei momenti di maggiore crisi tra l'Iran e l'Occidente: calpestare la bandiera israeliana e quella americana. E' quanto emerge da un filmato, la cui veridicita' non e' confermata finora ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Agenzia_Italia : Studenti iraniani di nuovo in piazza contro le bugie sul disastro aereo - clifflorenz : RT @giuliomeotti: Sarà ricordata come una delle immagini più belle del 2020: studenti iraniani che si rifiutano di calpestare le bandiere a… - LucaNameiswolf : RT @giuliomeotti: Sarà ricordata come una delle immagini più belle del 2020: studenti iraniani che si rifiutano di calpestare le bandiere a… -