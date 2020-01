Scandalo Tina Cipollari, la confessione choc: ‘L’ho beccato con un altro uomo, per questo è finita tra noi…’ (Di domenica 12 gennaio 2020) La delusione amorosa di Tina Cipollari La carriera di Tina Cipollari ha preso al via un ventennio fa all’interno dello studio di Uomini e Donne. La vamp frusinate è giunta nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice di Roberto Manton. Quest’ultimo che è stato il primo tronista nella storia, che l’ha eliminata, preferendole un’altra ragazza. Successivamente la padrona di casa le ha offerto il trono che ha condiviso con la collega Claudia Montanarini, opinionista storica della trasmissione di Canale 5 prima che avesse una discussione con la moglie di Maurizio Costanzo. Alla fine l’attuale opinionista aveva scelto Daniele ma la relazione è durata pochissimo. Solo di recente la donna ha rivelato la ragione del fallimento di questo flirt. Sembra proprio pare il corteggiatore pare fosse gay tant’è vero che, si dice che una delle protagoniste di U&D raggiunto ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Scandalo Tina Cipollari, la confessione choc: 'L’ho beccato con un altro uomo, per questo è finita tra noi...' - - zazoomblog : Scandalo Tina Cipollari: ‘Si è fatta vedere senza slip dai maschi di Uomini e Donne’. Ecco cosa è successo dietro l… - KontroKulturaa : Scandalo Tina Cipollari: 'Si è fatta vedere senza slip dai maschi di Uomini e Donne'. Ecco cosa è successo dietro l… -