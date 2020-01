Sarri: "La rabbia di Dybala? Non me ne può fregare di meno" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il tecnico bianconero commenta la vittoria sul campo della Roma: "Abbiamo fatto bene per un'ora, poi abbiamo sbagliato gestendo il vantaggio". Leggi la notizia su foxsports

Pinobianconero : RT @FOXSportsIT: Sarri: 'La rabbia di Dybala dopo il cambio? Non me ne può fregare di meno'. ?? - FOXSportsIT : Sarri: 'La rabbia di Dybala dopo il cambio? Non me ne può fregare di meno'. ?? - Mediagol : #Roma-#Juventus, Sarri: 'Rabbia Dybala? Non mi interessa, ecco perché l'ho sostituito' -