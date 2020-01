“Per noi italiani di sinistra il modello deve essere l’Emilia Romagna!”: il discorso di Nanni Moretti in “Aprile” (Di domenica 12 gennaio 2020)  Nanni Moretti nel film Aprile del 1998 Nel film cult di Nanni Moretti del 1998, Aprile, il celebre regista teneva un discorso dallo storico “Speaker’s corner” di Hyde Park, a Londra, e parlava proprio dell’Emilia Romagna, la regione “rossa” che tra due settimane eleggerà il nuovo governatore, nelle elezioni previste per il 26 gennaio. “Per noi italiani di sinistra il modello deve essere l’Emilia Romagna!”, gridava Nanni dal mini palco del parco londinese. “La regione in cui ci sono i migliori asili del mondo, i migliori servizi sociali, i migliori ospedali”, raccontava incitando la folla di Hyde Park, che ascoltava confusa e stupita. Leggi anche: Buon compleanno Nanni Moretti: un ricordo dal film Caro Diario VIDEO Emilia-Romagna, il politologo Pasquino a TPI: “Bonaccini senza carisma, Salvini ignorante, Borgonzoni ... Leggi la notizia su tpi

