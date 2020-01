Nina Moric choc su Favoloso: “Ha toccato Carlos e mi picchiava” (Di domenica 12 gennaio 2020) Accuse pesantissime quelle che Nina Moric modella ed ex moglie di Fabrizio Corona, ha fatto a Luigi Mario Favoloso, ex compagno ed ex concorrente del Grande Fratello Vip durante la puntata di oggi di Domenica Live programma condotto da Barbara D’Urso. Le accuse avanzate nei riguardi di Favoloso dalla Moric sono gravissime, e lo ha fatto nella prima intervista dopo la sparizione del suo ex compagno, già nei giorni scorso persone vicine alla Moric hanno insinuato che Luigi avrebbe compiuto nei confronti della Moric azioni imperdonabili, e infatti, cio’ che ha rivelato dalla D’urso Nina è qualcosa di vergognoso oltre che punibile per legge. (Continua…) Era visibilmente provata ed agitata Nina mentre parlava seduta sul divano di Domenica Live, oltre ad essere contrariata perchè a suo dire non avrebbe mai voluto parlare della questione che sembra coinvolgere anche il ... Leggi la notizia su howtodofor

