Muore nella vasca a causa dello smartphone in carica, rimane folgorata (Di domenica 12 gennaio 2020) Terribile quanto accaduto ad una donna che si trovava nella vasca da bagno: lo smartphone cade in acqua mentre era in carica, la donna è rimasta folgorata smartphone (fonte foto: Pixabay) – vasca da bagno (fonte foto: Pixabay) Incidente drammatico, una tragedia quanto accaduto in Francia, nella Regione del Jura, con la morte di una donna rimasta folgorata. La donna è deceduta mentre si trovava all’interno della propria vasca da bagno: il cellulare in corrente cade nell’acqua lasciando la donna senza vita. L’incidente viene raccontato da ‘Il fatto quotidiano’, che spiega che la vittima, di un’età di 45 anni, si chiamava Nathalie Pszola. Sarebbe stata una scarica improvvisa dovuta alla caduta dello smartphone, che si trovava in carica, nell’acqua, a provocare il decesso della donna. A ritrovarla, secondo quanto ... Leggi la notizia su chenews

