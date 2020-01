Meteo NAPOLI: BEL TEMPO, anche nei primi giorni di settimana (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà generalmente soleggiato domenica, con bel TEMPO che proseguirà in avvio di settimana quando tenderà a consolidarsi l'anticiclone. Domenica 12: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 15 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Lunedì 13: quasi sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 8 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Martedì 14: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Mercoledì 15: quasi sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 8 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi la notizia su meteogiornale

NapoliOpen : Partly Cloudy Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - InterNapoli : #Napoli saluta il gelo, in città arrivano sole e temperature 'alte': le previsioni #Meteo #MeteoNapoli su… - Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: Stati Uniti tagliati a metà da una linea di temporali più lunga dell’Italia. Si estende per una lunghezza impressionante,… -