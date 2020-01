LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso vuole la vittoria di tappa! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Alonso – La classifica delle auto – La classifica delle moto – La classifica di camion, quad e SSV Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Dakar 2020 da Riyadh a Wadi Al Dawasir. La carovana del rally raid più importante al mondo si rimette in moto dopo la prima giornata di riposo trascorsa a Riyadh con la prova speciale più lunga dell’intera corsa caratterizzata da ben 546 chilometri cronometrati, mentre il tratto di trasferimento sarà lungo 195 km per un totale di 741 chilometri complessivi da percorrere nell’arco della giornata. Il percorso, che si sviluppa attorno ai 600 metri sopra il LIVEllo del mare, metterà a dura prova gli equipaggi i quali incontreranno sabbia (per il 56%), dune (28%) e terra (16%). Nelle auto prosegue la lotta a tre per il primato tra la ... Leggi la notizia su oasport

