Lecco, vigili del fuoco salvano alpinista bloccato sul monte Grigna a oltre 2000 metri d’altezza (Di domenica 12 gennaio 2020) È stato l'intervento dei vigili del fuoco a portare in salvo l'alpinista rimasto bloccato sul monte Grigna nel Lecchese durante un'escursione: l'uomo era impossibilitato a muoversi a causa di una parete di ghiaccio e così ha chiesto aiuto. Gli aerosoccorritori si sono calati per recuperarlo e trarlo così in salvo. Leggi la notizia su milano.fanpage

