Lazio, Inzaghi: «Dieci vittorie di fila? Merito dei ragazzi» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) L’intervento di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro il Napoli: ecco le parole del tecnico dei biancocelesti La Lazio dei record doma anche il Napoli di Gattuso, trovando la vittoria per 1-0 in extremis con Immobile. Ecco le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa. «Dieci vittorie di fila? I ragazzi son stati bravi, il Merito è tutto loro. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nel secondo il Napoli è stato migliore di noi. Loro sono una grande squadra, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Ci godiamo questo record e questo successo. Ma non guardiamoci indietro, da domani dobbiamo pensare alla partita di Coppa Italia». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Laz-Nap 1:0 Una indecisione di Ospina che si fa beffare da Immobile condanna alla sconfitta il Napoli e premia la L… - Eurosport_IT : Inzaghi supera Eriksson: con la ?? vittoria di fila in campionato la @OfficialSSLazio scrive una nuova pagina della… - DiMarzio : #LazioNapoli, le parole di #Inzaghi dopo la partita -