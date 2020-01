“Io sono un camorrista” in scena a Materdei (Di domenica 12 gennaio 2020) Teatro civile sabato 11 gennaio (ore 20.30) e domenica 12 (ore 18.30) al Teatro Bolivar di Materdei a Napoli – Via Bartolomeo Caracciolo 30 – con la prima napoletana de “Io sono un camorrista” proposta dalla compagnia de “I cuori viaggianti”. Il lavoro è tratto da una pièce del noto avvocato Francesco Saverio Torrese, letterato vario e molteplice nella sua produzione narrativa. “Ho scritto questo testo – spiega Torrese – perché mi interessava indagare sul fenomeno criminale qual è la camorra. Assumendo volutamente prospettive diverse, anche diametralmente opposte; c’è infatti, da un lato, il punto di vista del camorrista e, dall’altro, quello del rappresentante delle forze dell’ordine”. Protagonisti del dramma sono Francesco Giobbe, Tony Mennella, Mirella Carnile. Voce solista Alessandra Torrese accompagnata dal maestro Marco Zurzolo e con la partecipazione di ... Leggi la notizia su ilnapolista

fedefederossi : Non vuol dire che io non sia parte di voi solo perché non ci sentiamo spesso... Ci sono momenti e momenti, ma non c… - ElenarussoTW : Io soltanto io, sono responsabile delle mie scelte, nessun altro. L’educazione del pensiero, sviluppare il pensiero… - matteosalvinimi : L'odio, il rancore e gli insulti li lasciamo a quelli di sinistra, noi andiamo avanti per la nostra strada, con il… -