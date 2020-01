Infortunio Suarez: l’attaccante del Barcellona salterà la sfida col Napoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Barcellona perde il suo numero 9: è più grave del previsto l’Infortunio di Suarez, che salterà la sfida contro il Napoli Il Barcellona perde il suo numero 9: i blaugrana dovranno fare a meno per lungo tempo di Luis Suarez. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, Suarez dovrà stare fermo per 4 mesi dopo l’operazione. L’attaccante uruguaiano, quindi, non ci sarà per la doppia sfida in Champions League contro il Napoli, che non dovrà quindi preoccuparsi del terminale offensivo del Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

calciomercatoit : ?? #Barcellona, #Suarez fuori quattro mesi per l'infortunio al ginocchio - ilnapolionline : Barcellona, infortunio Suarez: l'attaccante rischia uno stop di mesi - - tal_Marco : RT @enfasix: Bisogna approfittare del grave infortunio di Suarez vendendo Bernardeschi al Barcellona. -