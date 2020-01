Il salvataggio di Bean (Di domenica 12 gennaio 2020) I volontari di Sidewalk Special, pochi mesi fa, hanno ricevuto una segnalazione su un cane randagio, chiamato Bean. Era sempre seduto in un punto e sperava che qualche persona dal cuore gentile, sarebbe andata ad aiutarlo. Desiderava solo essere salvato ed amato proprio come tutti gli altri cuccioli a quattro zampe. Con il passare del tempo, le sue speranze sono diventate sempre più lontane, poiché nessuno lo aveva mai considerato o aiutato. I volontari, quando hanno saputo la sua storia, sono andati subito a conoscerlo e una volta arrivati sul luogo, hanno notato che le sue condizioni non erano molto buone. Bean aveva la rogna, una zampe rotta da molto tempo e diverse ferite su tutto il suo corpo. Nonostante questo, non ha mai smesso di essere gentile con tutti gli esseri umani. I ragazzi, per conquistare la sua fiducia, gli hanno subito dato del cibo e subito dopo, lo hanno avvolto ... Leggi la notizia su bigodino

