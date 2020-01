Il rigore di Muriel in Inter-Atalanta andava ripetuto? Uno sguardo al regolamento (Di domenica 12 gennaio 2020) Ci sono molti dubbi sulla direzione di gara di Rocchi in occasione dell’anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta. Oltre al mancato calcio di rigore per i bergamaschi a fine primo tempo, con conseguente espulsione di Lautaro Martinez, fa discutere molto anche la massima punizione assegnata agli ospiti poi non trasformata da Muriel. Da un lato gli Interisti affermano che il contatto che ha visto protagonista Bastoni sia troppo lieve per indurre un arbitro a concedere la massima punizione, dall’altro ci sono ulteriori proteste da parte dell’Atalanta. Il regolamento non applicato sul calcio di rigore di Muriel In particolare, solo questa mattina in molti hanno fatto notare che in realtà il calcio di rigore sbagliato da Muriel e parato da Handanovic in realtà dovesse essere ripetuto. Basta dare uno sguardo al regolamento aggiornato, in particolare alla regola 14 presente a ... Leggi la notizia su bufale

pisto_gol : Int-Ata 1:1 Una bellissima Atalanta è sotto dopo 4’-gran gol di Lautaro.Dopo mezz’ora l’Inter cala, Irrati (VAR) n… - Eurosport_IT : Il capitano evita alla nave di affondare ?? Con quello parato a Muriel, Handanovic ha neutralizzato il 30% dei cal… - Eurosport_IT : QUANTE EMOZIONI A SAN SIRO ?? L'Atalanta vicina al colpaccio a Milano! Prima il pareggio di Gosens poi il calcio di… -