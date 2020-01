Il creatore di Tetris elogia Nintendo Switch e Tetris 99 definendolo "assolutamente grandioso" (Di domenica 12 gennaio 2020) Tetris sarà anche uno dei videogiochi più vecchi e influenti del mondo, un caposaldo del mondo videoludico, ma questo non significa che non possa adattarsi ad alcune modifiche per renderlo fresco e ancora più accattivante. Questo tentativo è stato fatto con Tetris 99, una versione del gioco che lo trasforma in un vero e proprio battle royale competitivo, dove un gruppo di 99 giocatori deve scontrarsi fra di loro a suon di mattoncini colorati.Tale spin-off, forse lontano dal concept originale di semplice puzzle-game single-player, ha comunque ottenuto la benedizione del suo creatore, Alexey Pajitnov, il vero responsabile della nascita di Tetris. Secondo un'intervista a USGamer, Pajitnov ha dichiarato di amare Tetris 99, senza mezzi termini:"Tetris 99 è assolutamente un titolo grandioso. Semplicemente, credo che la versione single-player di Tetris si sia più o meno stabilizzata nel corso ... Leggi la notizia su eurogamer

