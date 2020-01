Grande Fratello Vip 2020, Salvo shock: «(Elisa) si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale. E’ da maciullarla, dai» – Video (Di domenica 12 gennaio 2020) Salvo Veneziano Episodio da dimenticare per Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 2020. Nelle scorse ore, il concorrente si è infatti lasciato andare a delle espressioni pesanti su Elisa De Panicis, attualmente reclusa come lui nella casa di Cinecittà. Salvo, supportato dalle risate degli altri uomini del privè, ha rivolto in maniera colorita apprezzamenti su Elisa, fantasticando un incontro sotto le lenzuola a tinte forti: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perchè le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate. (…) Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto ... Leggi la notizia su davidemaggio

