Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED parla di un' eventuale versione next-gen

Cyberpunk 2077 si trasforma in un gioco PS1 grazie a Dreams : Curiosi di sapere come sarebbe stata la versione PS1 di Cyberpunk 2077? Ebbene l'utente Bearly Regal è riuscito a ricreare la versione (fittizia) PS1 del titolo di CD Projekt in Dreams, ovvero Cyberpunk 1997.Il video qui sotto mostra le possibilità di personalizzazione del nostro appartamento, l'accesso agli armamenti e come consultare le nostre statistiche, c'è anche un mercato fornito di tutto punto, dai kit medici alle armature."Se lo sogni, ...

Cyberpunk 2077 : l'action figure di Johnny Silverhand impersonato da Keanu Reeves è disponibile per il preordine tramite GameStop : Cyberpunk 2077 è uno sparatutto in prima persona in arrivo dallo sviluppatore di The Witcher, CD Projekt RED. Il titolo porta la scelta del giocatore ad un altro livello e presenta una città tentacolare con centinaia di personaggi con cui interagire. Al briefing multimediale Microsoft sull'E3 2019, il team ha debuttato con un nuovo trailer insieme alla sorpresa di far comparire Keanu Reeves sul palco.Ed è proprio di Keanu Reeves che questa ...

Cyberpunk 2077 al posto giusto al momento giusto - perché prima non sarebbe stato realizzabile : Titoli come Cyberpunk 2077 hanno una gestazione molto più lunga e sofisticata rispetto a numerose produzioni che annualmente calcano gli scaffali dei negozi. Si tratta di videogiochi che hanno il compito di portare a nuove evoluzioni il media di riferimento, e non possono quindi lasciare nulla al caso. Se poi il nome in cabina di regia (in questo caso CD Projekt RED) è di quelli che fanno un certo rumore all'interno del settore, è chiaro ...

Cyberpunk 2077 non sarebbe stato sviluppabile se si fosse utilizzato il motore grafico di The Witcher 3 : Attraverso un'intervista, il produttore di Cyberpunk 2077 Richard Borzymowski ha spiegato di come CD Projekt RED ha dovuto sviluppare il motore necessario per il gioco per poter soddisfare la propria visione particolare del suo mondo, il suo design e come avrebbe dovuto essere presentato all'interno del gioco."Innanzitutto, non saremmo in grado di sviluppare Cyberpunk sullo stesso identico motore di The Witcher 3", ha detto. "I vantaggi del ...

Xbox Series X - un artista si sbizzarrisce creando versioni a tema Cyberpunk 2077 - Gears e Halo e Phil Spencer apprezza : Xbox Series X è stata annunciata durante i The Game Awards tra lo stupore generale, sia per la notizia che per l'interessante design, un parallelepipedo nero che, a quanto pare, si presta benissimo ad essere personalizzato.Pope, un artista, ha creato quattro modelli personalizzati di Xbox Series X, dandoci un primo assaggio di come potrebbe essere un'eventuale versione personalizzata della console. Vediamo infatti un modello dedicato a Cyberpunk ...

Il Ray Tracing di Nvidia stupisce in un nuovo video di Minecraft e viene confermato per Cyberpunk 2077 - Dying Light 2 e molti altri : La GPU Technology Conference (GTC) di Nvidia riunisce i principali esperti di grafica e videogiochi del mondo e le aziende più all'avanguardia nell'uso delle GPU per scopi scientifici, industriali e molti altri settori. Oggi la GTC ha fatto tappa a Suzhou, in Cina, dove Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha tenuto un Keynote annunciando interessanti novità.Le fantastiche ambientazioni in ray Tracing create dai MinecraftersMinecraft, il videogioco più ...

Cyberpunk 2077 - la guida ufficiale arriva anche in Italia : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment Italia è felice di confermare che dal 16 aprile 2020 tutti gli appassionati potranno mettere le proprie mani sulla guida ufficiale Completa, totalmente localizzata in Italiano, dell'attesissimo Cyberpunk 2077. La guida, realizzata con la cura che contraddistingue i prodotti di Piggyback, è già prenotabile nella sua Edizione da Collezione oppure standard.La versione Standard sarà ...

Cyberpunk 2077 ci mostra la mappa di gioco grazie a un artbook : All'interno di Amazon è apparsa una versione Deluxe di The World of Cyberpunk 2077, un artbook ufficiale dedicato al mondo di gioco creato da Dark Horse Book in collaborazione con CD Projekt RED.La parte più interessante è che sulla copertina del libro è presente una mappa di Night City, in cui è possibile notare il centro città, la parte esterna ed alcune misteriose ramificazioni che non si sa dove portino. Anche se la mappa stampata sul libro ...

La storia di Cyberpunk 2077 "occupa due interi volumi di dialoghi" : La storia di Cyberpunk 2077 occupa "due spessi volumi di dialoghi" e altri due pieni di commenti.Questo secondo lo story director di CD Projekt Red, Marcin Blacha, che ha detto a Inn:Poland (tradotto in modo indipendente da VGC) che la trama di Cyberpunk 2077 è "molto più grande" dei "piccoli drammi umani" presentati in The Witcher.Ha anche rivelato alcuni dei suoi personaggi preferiti nel gioco, tra cui un'intelligenza artificiale che gestisce ...

Cyberpunk 2077 : il creatore di Cyberpunk 2020 parla dei messaggi e temi nascosti nel gioco : Cyberpunk 2077 è in realtà una continuazione e un adattamento di Cyberpunk 2020, il rivoluzionario gioco da tavolo che prendeva spunto dal genere Cyberpunk. Il gioco di CDPR è pronto per essere più grande di quanto non sia mai stato il gioco da tavolo, e probabilmente tra le più grandi produzioni basate sul Cyberpunk. Il creatore di Cyberpunk 2020, però, vuole anche che i giocatori sappiano che ci sono alcuni temi nascosti nel gioco.Il Cyberpunk ...

Cyberpunk 2077 e la delicata 'questione gender' : parla Mike Pondsmith - il creatore dell'universo di Cyberpunk : Durante un'intervista con il sito GamesIndustry.biz, il leggendario game designer Mike Pondsmith ha voluto spendere due parole sullo sviluppo di Cyberpunk 2077, l'atteso GDR in prima persona di CD Projekt RED.Pondsmith, per chi non lo sapesse, è proprio uno degli autori che contribuì alla creazione di Cyberpunk come gioco di ruolo da tavolo alla fine degli anni 80. In quanto tale è al momento impiegato come consulente da CD Projekt per rendere ...