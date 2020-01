Conferenza stampa Mazzarri: «Verdi deve avere rispetto del suo allenatore» (Di domenica 12 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer Walter Mazzarri è intervenuto in Conferenza stampa dopo l’importante vittoria sul Bologna grazie al gol di Berenguer. Le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Complimenti al Bologna, giocano a calcio e recuperano subito palla. Abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel palleggio, abbiamo perso troppo palloni. Ma sono contento del risultato, è la vittoria del gruppo: eravamo in emergenza totale. A Laxalt ho chiesto di giocare in un ruolo non suo, quel cambio ci ha risolto qualche problema. Avevo la sensazione che il Bologna segnasse, ma noi ci siamo rimessi bene in campo». Verdi – «deve avere rispetto, del suo tecnico e del suo compagno che entra. Ha sbagliato e pagherà». BERENGUER – «E’ più potente, ci ... Leggi la notizia su calcionews24

