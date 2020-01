Clima, Federer risponde alle critiche di Greta: “Prendo sul serio i cambiamenti climatici” (Di domenica 12 gennaio 2020) “Prendo molto sul serio gli impatti e i rischi dovuti ai cambiamenti Climatici, in particolare ora che io e la mia famiglia siamo arrivati in Australia tra le devastazioni causate dagli incendi“: lo ha affermato Roger Federer rispondendo alle critiche dell’attivista svedese Greta Thunberg in riferimento alla partnership con Credit Suisse, accusandolo di favorire l’industria dei combustibili fossili. Federer – riporta la BBC – ha affermato di avere “grande rispetto e ammirazione per il movimento giovanile per il Clima” ed è “grato ai giovani attivisti per averci spinto tutti a esaminare i nostri comportamenti e ad agire su soluzioni innovative“. “Apprezzo che mi si ricordi la mia responsabilità di privato cittadino, di atleta e di imprenditore e mi impegno a utilizzare questa posizione privilegiata per dialogare su ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

