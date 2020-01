Barone svela: «De Rossi era già un allenatore in campo» – ESCLUSIVA VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Barone svela: «De Rossi era già un allenatore in campo». Il campione del mondo nel 2006 sull’ex compagno in Nazionale. E Buffon… Mondiale 2006, che ricordi! Simone Barone, uno degli eroi della cavalcata trionfale della Nazionale di Marcello Lippi, ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Dopo il ritiro di Daniele De Rossi, è Gigi Buffon l’unico “superstite” di quella Coppa del Mondo. DE Rossi – «Daniele è prima di tutto un amico, poi un compagno e una persona splendida. Gli auguro il meglio da oggi in poi perché sicuramente la sua vita cambierà. Saprà lui cosa fare: aveva la testa da allenatore prima, quindi penso e presumo che i suo obiettivo sia quello. Gli faccio tanti auguri e un grosso in bocca al lupo». BUFFON – «Secondo portiere? Sapeva di questa scelta. Voleva tornare in Italia e la Juve è casa sua ormai ... Leggi la notizia su calcionews24

