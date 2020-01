Ascolti TV primetime, sabato 11 gennaio 2020: partenza record per C’è posta per te con il 30.2%, Meraviglie cala al 17.6% (Di domenica 12 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di sabato 11 gennaio 2020. Nella serata di ieri, sabato 11 gennaio 2020, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.51 – la seconda puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 3.831.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.44 – la prima puntata di C’è posta Per Te ha raccolto davanti al video 5.930.000 spettatori pari al 30.2% di share (qui il confronto con la partenza dello scorso anno). Su Rai2 in prima tv assoluta il doppio episodio di FBI ha ottenuto 1.304.000 spettatori pari al 5.4%. A seguire Instinct segna 956.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Le 5 Leggende ha intrattenuto 984.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 in prima visione Dogman di Matteo Garrone segna 949.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 549.000 ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

zazoomblog : Ascolti TV primetime giovedì 9 gennaio 2020: Don Matteo riparte con il 30.6% - #Ascolti #primetime #giovedì… - zazoomblog : Ascolti TV primetime martedì 7 gennaio 2020: La Pupa e il Secchione parte bene con il 13.1% flop Il Molo Rosso con… - zazoomblog : Ascolti TV primetime 4 gennaio 2020: Meraviglie riparte dal 23% 55 passi nel sole all’114% - #Ascolti #primetime… -