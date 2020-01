Antonio Bruno, la Protezione civile ha ritrovato il 61enne scomparso (Di domenica 12 gennaio 2020) Antonio Bruno è un uomo di 61 anni residente a Solaro, in provincia di Milano: dallo scorso venerdì 10 gennaio, però, è scomparso senza lasciare traccia. I familiari disperati hanno lanciato un appello via social per ritrovarlo. Chiunque lo vedesse è invitato ad allertare la famiglia stessa o le forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, inoltre, il 61enne si sarebbe allontanato a bordo delle sua auto, una Peugeot 206 azzurra. La Protezione civile ha fatto sapere che Antonio Bruno è stato ritrovato a Busto Garolfo nei pressi di un supermercato. Antonio Bruno è scomparso La famiglia di Antonio Bruno è disperata e sui social ha lanciato un appello per ritrovare il 61enne scomparso, del quale è stato fornito un identikit. Antonio è sparito con la sua auto, una Peugeot 206 azzurra con il portapacchi montato sulla cappotta. La targa della sua auto è CT230FY. L’ultima volta ... Leggi la notizia su notizie

