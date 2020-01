Alpi Apuane: cadono da una parete durante una scalata, morti due giovani (Di domenica 12 gennaio 2020) Domenica all’insegna della tragedia sulle Alpi Apuane, dove due giovani escursionisti sono morti precipitando da una parete. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per i due non c’è stato nulla da fare. morti durante un’escursione L’incidente si è verificato su una parete del Monte Sella, Alpi Apuane, quella che guarda verso il rifugio Nello Conti; provincia di Massa Carrara. Al momento non è stata divulgata l’identità delle vittime, quello che è certo è che si tratta di due giovani escursionisti morti dopo essere precipitati dalla parete. Stando a quanto trapelato, i due erano una coppia di amici, lui di origini americane residente a Lucca. Erano partiti di buon mattino per arrivare in cima alla parete. Tutto sembrava procedere secondo la norma; i due escursionisti stavano camminando in cordata sulla vetta quando sono precipitati. Secondo una prima ricostruzione, con molta ... Leggi la notizia su thesocialpost

