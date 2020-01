Xbox Series X: l'ossessione nel conoscere le specifiche tecniche sta lasciando perplesso perfino uno dei suoi creatori (Di sabato 11 gennaio 2020) Xbox Series X e PlayStation 5 arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno e i fan delle rispettive società stanno già risparmiando soldi per potersele permettere. Esiste però una grossa fetta di videogiocatori ancora indecisi su quale console acquistare: questo perché la loro scelta si baserà unicamente sulla potenza dell'hardware e, per tale motivo, sono in trepidante attesa delle specifiche tecniche ufficiali delle due console.Questo rappresenta ancora la più grande incognita della next-gen: per quanto si possa parlare di Teraflops a destra e a manca, le vere specifiche tecniche di XboxSX e PS5 sono ancora un mistero per molti. Un mistero che sta attanagliando tutta la community gaming e che inizia ad intaccare perfino alcuni addetti ai lavori.Uno di questi è nientemeno che David Pier, Senior Director of Hardware di Xbox, praticamente uno dei responsabili della creazione di Xbox ... Leggi la notizia su eurogamer

