Soccorritori trovano un cucciolo ferito sul materasso di una casa abbandonata (Di sabato 11 gennaio 2020) I volontari di Stray Rescue di St. Louis hanno soccorso moltissimi cani in condizioni davvero incredibili. Pensavano di essere ormai pronti a tutto, ma quando sono entrati una casa abbandonata non potevano credere ai loro occhi. I loro cuori erano spezzati quando hanno trovato un cucciolo di cane abbandonato su un vecchio materasso. Quando i Soccorritori sono entrati in questa vecchia casa abbandonata e sono saliti al pieno superiore hanno trovato, tra le cose abbandonate, un pitbull, tutto solo su un vecchio materasso. Donna, uno dei Soccorritori, tra i primi a intervenire, si è subito avvicinata al povero cucciolo. I volontari sono entrati perché sembrava loro di aver intravisto qualcosa che si muoveva attraverso il vetro rotto di una finestra. Il cucciolo era sdraiato sul letto e si stava godendo degli attimi di sole. Dopo qualche minuto l’animale ha deciso di avvicinarsi a ... Leggi la notizia su bigodino

