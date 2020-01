Scoprono di aspettare un figlio, ma ora rischiano 5 anni di prigione (Di sabato 11 gennaio 2020) Michael Lee e sua moglie Angela Peag, sono una giovane coppia, che vive nello Utah. Si sono sposati e da pochi mesi, hanno anche scoperto di essere in dolce attesa. Questo per loro dovrebbe essere un momento felice, ma rischiano fino a cinque anni di reclusione ed una multa di dieci mila dollari. Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, poiché in quello Stato è contro la legge sposarsi ed avere dei figlio con un parente, lontano o vicino. Michal e Angela, in realtà sono cugini di primo grado, ma la loro storia è iniziata in seconda elementare, hanno deciso di renderla pubblica solo poco tempo fa. Sono innamorati e felici. A maggio delle scorso anno, la donna aveva avuto un aborto spontaneo, per questo ora è al settimo cielo e non vede l’ora di avere il suo bambino. La sua storia però, ha diviso in due il mondo. La ragazza ha già avuto tre figli dal suo precedente ... Leggi la notizia su bigodino

