Rubate le offerte per i piccoli pazienti oncologici: la strategia dei ladri è sempre uguale (Di sabato 11 gennaio 2020) La banda del salvadanaio ha rubato le offerte per i bambini ricoverati in ospedale nel reparto di Oncoematologia pediatrica... Leggi la notizia su today

infoitestero : Ladri in chiesa a Malborghetto, rubate le offerte della messa festiva -